サンデーサラブレッドクラブは１１月３日、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）に出走するレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が、引き続き戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝のコンビで挑むことを発表した。昨年の有馬記念（１着）で初コンビを組み、今回で４戦目。前走のオールカマーでは牡馬を相手に５７キロを背負って完勝していた。同騎手はエリザベス