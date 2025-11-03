日本と中国が毎年実施している世論調査の結果発表が、中国側の要請で急遽延期されたことがわかりました。延期されたのは、日本の民間団体「言論NPO」と「中国国際伝播集団」が2005年から毎年一緒に実施している「日中共同世論調査」です。調査結果は4日に北京で記者会見を開いて発表される予定でしたが、1日夜になって中国側から急遽、「公務の都合で担当者が不在のため発表を延期したい」と伝えられたということです。「言論NPO」