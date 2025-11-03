11月3日、門別競馬場で行われた交流G3・JBC2歳優駿（ダ1800m）は、牝馬のタマモフリージアがゴール前の混戦を制してデビュー2連勝を飾った。鞍上の田口貫太騎手は「本当に真面目に走ってくれる子」と、相棒の走りを称えた。JBC2歳優駿、勝利ジョッキーコメント1着タマモフリージア田口貫太騎手「こうして大橋先生の馬で勝てて本当に嬉しく思っていますし、応援していただいた皆様に感謝しています。レース前は少し気難しいとこ