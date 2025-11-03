女子プロレス「スターダム」のハイスピード王座戦（３日、大田区総合体育館）は王者・星来芽依（２３）が、葉月（２８）を撃破し９度目の防衛に成功した。昨年７月に同王座を戴冠してからここまで８度の防衛に成功した星来は葉月を次期挑戦者に指名した。試合が始まると２人はスピーディーな攻防を展開。８分過ぎには葉月にダイビングセントーンを浴びせられピンチを迎えたが、星来も王者の意地を炸裂しチェックメイトを発射し