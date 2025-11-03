「両側関節鏡視下股関節唇形成術」を終えて退院した巨人・吉川尚輝内野手（３０）が３日、リハビリ班に合流した。秋季キャンプが行われているジャイアンツ球場とジャイアンツタウンスタジアムに姿を見せた吉川は「まだ何も（リハビリの）メニュー決まってない。あいさつとかしないといけないので、早めに来た」と明かしつつ「名トレーナーの指示に従って、慎重にやりながらも、（復帰は）１日でも早く（完治できるように）という