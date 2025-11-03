11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCクラシック（ダ1800m）は、断然の1番人気に支持されたルメール騎乗のミッキーファイトが３馬身差の圧勝。帝王賞に次いでの連勝で、交流G1・2勝目をマークした。1着ミッキーファイト田中博康調教師「今回勝つこともできて、来年は中東に行きたいなと思っています。まずどちらに行くか、両方に行くのか、そのあたりははっきり決められてませんが、ぜひ行きたいと思っています。レースに