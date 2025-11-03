やっぱり王道が一番ですっ…！『「段違いの究極プリンセスが舞い降りた…！」トップコスプレイヤー・えなこ《まばゆいオーラ漂うディズニーハロウィン仮装》に称賛の声続出』が大きな評判を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。ハロウィン定番の「魔女」をモチーフにしたコスプレを披露し、SNS上では話題となっている。ハロウィンを象徴する黒とオレンジを基調とし、コスチュームは黒のキャミソール型ビスチェがメインで、胸元