日本テレビ系「くりぃむしちゅーのＴＨＥ★ＬＥＧＥＮＤ」が放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。スポーツ界のレジェンドをゲストに、アスリートの世界を検証するバラエティー。三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしい経歴を誇る球界のレジェンド・落合博満氏がゲスト出演した。落合氏は、米・大リーグのドジャースで規格外の活躍を続ける大