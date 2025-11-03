人気カラコンブランド「TeAmo 1MONTH」から、“ちゅるん盛れ”を叶える新色3色が10月30日に発売されました。くっきりまんまるフチと繊細なグラデーションドットで、思わず見つめたくなるうるツヤ瞳に♡新色は「ブラウン」「ベージュ」「グレージュ」の3色展開。どれも瞳に自然に溶け込むくすみカラーで、甘さも透明感も欲張れる仕上がりです。まとめ買いもお得なTeAmo公式通販でチェックして♪ くっ