現役時代からしっかりと老後のお金を考えておかないと、高齢になってからの生活がひっ迫するようになります。今から心がけておきたいお金のことを3つ解説します。 1：お金に関する思い込みをリセットする老後お金に困る原因として、若いころからお金に無頓着であるだけでなく、「自分はお金のことは大丈夫」という思い込みを持っていることが多いのです。老後に関するお金について、いろいろなことがいわれていますが、それが誰に