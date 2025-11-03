湖北省赤壁市にある羊楼洞は古くから「磚茶の里」と呼ばれ、中国からロシアに至る中国茶の交易ルート「万里茶道」の重要な起点の一つだった。新華網が伝えた。現地では数年前から伝統祝祭日の革新的な表現を模索し続け、「万里茶道」の起点である羊楼洞の独特な文化ブランドの掘り起こしに取り組んできた。無形文化遺産に特化した街区の整備や漢服姿でのフォトツーリズムといった新業態の導入によって、全天候型の新たな観光スタイ