お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）の妻でタレント・奥森皐月が（21）が3日までにnoteを更新。自身の結婚について「かわいそう」といったコメントが寄せられる件について言及した。奥森は「ある日寝る前にSNSを開いたら『結婚させられて可哀想ですね』というコメントが送られてきていた。驚く」と切り出すと「今日1日を振り返ると、幸せに満ち溢れている自分の姿が見える。我ながら可哀想な要素がひとつもない。こんな