日本人が中国に入国する際、30日以内の滞在であればビザが免除される措置について、中国外務省は来年末まで延長することを発表しました。この措置は、ことし末までの適用でしたが、中国外務省によりますと、来年12月31日までの延長が決定されました。観光の他、ビジネス、親族の訪問などで、いずれも中国国内で30日以内の滞在であれば、ビザの取得が免除されます。同じく期間が延長されたのは、日本の他にフランスやドイツ、韓国な