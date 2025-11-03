◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日Ｂブロック▽明大７―１立大（３日・神宮）明大は１２安打７得点と打線が活発で、白星スタートを切った。３番手でリリーフした最速１４６キロ左腕の大泉塁翔（るいが・１年＝愛工大名電）が２イニングを１安打無失点、４奪三振の力投で、上々の神宮デビューを飾った。６回から登板。球持ちの良いフォームから力強い直球を軸にカーブ、チェンジアップも織り交ぜ、立大打線を翻弄。