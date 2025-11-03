“くみっきー”ことモデルの舟山久美子が家族ショットを公開し、話題だ。３日にインスタグラムで、長女の１歳の誕生日をお祝いした舟山。「抱きしめて、学んで、愛した１年間。あなたたちがママにしてくれてから、こんなにも毎日が愛おしくて特別で、かけがえのない時間なのだと知ることが出来ました」と長女にメッセージをつづり「あなたが生産まれてきてくれて、家族の絆が更に深まりました」と続けた。夫も顔出しをしてい