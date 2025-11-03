巨人が秋季キャンプを行っているＧタウンを囲む防球ネットの一部が、今年３月の開業以来初めて強風の影響で自動的に降りた。午後１時過ぎに風が強まり、ネットが架かっている柱が倒れないようにするため、Ｇタウンの防球ネットが下降。安全のため、巨人の２、３軍首脳陣が指揮する午後組のフリー打撃は実施せず、室内でのマシン打撃などにメニューが変更された。風速が２０メートルを超えると自動的に装置が作動するようにな