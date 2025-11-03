週明けもドル買いが継続、ドル円１５４円台に高止まり＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。先週の米ＦＯＭＣでのパウエル発言をきっかけに、市場での１２月利下げ観測が後退したことが背景。ドルがじりじりと買われる流れとなっており、週明けのドル指数は８月１日以来、３カ月ぶりのドル高水準となっている。ドル円はロンドン朝方に154.29付近まで買われたあとは、154円台前半での揉み合いとなっている。ユ&