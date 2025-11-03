今季限りで中日を最後に現役を引退した中田翔氏が３日、日本テレビ系の「くりぃむしちゅーのＴＨＥ★レジェンド世界一大谷×長嶋茂雄２大スターを徹底比較」に出演し、日本ハム時代に大谷翔平投手が入団してきたころを回顧した。中田氏は「入ってくる時から、二刀流、二刀流って騒がれてましたよね。チームの４番を打ってる身としては、正直ふざけるなよ！と思ってました」と回顧した。だが「投げてるところを見たりしたら