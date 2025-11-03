文化勲章の親授式が３日、皇居・宮殿で行われ、天皇陛下からプロ野球・福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（８５）や、今年のノーベル化学賞に決まった京都大特別教授の北川進さん（７４）、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（８１）ら８人に勲章が手渡された。陛下は受章者らとの面会で、「長年努力を重ね、文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と述べられた。その後、８人は記者会見に臨んだ。王さ