日本テレビ系「おしゃれクリップ」が２日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。この日は、俳優・寺田心がゲスト出演。天才子役としてブレークし、現在は役者として活躍の幅を広げ続けている寺田のプライベートや学生生活に迫った。寺田と同じ高校に通う親友がＶＴＲ出演し「（寺田は）優等生の部類に入る方で。社会がすごく好きなんですけど、毎回のテスト１位」と証言。続けて「寺田だけは他とは変わっ