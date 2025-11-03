日本維新・吉村洋文代表が２日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演した。番組では、吉村代表が高市自民との連立の絶対条件に掲げた「今臨時国会での衆院議員１割削減」に関して、須田慎一郎氏が、合意文書では「一割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和七年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す」と記されていることを指摘。「成立を目指す、となってて、すごく弱くしか感じない。いつぐ