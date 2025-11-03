義母が家に来ることに、ストレスを感じる人も多いでしょう。しかも、バツイチの義母が彼氏を連れてきたら、迷惑でしかないですよね。今回は、彼氏を連れてくる義母と無神経な夫に妻がブチ切れた話をご紹介いたします。彼氏を連れてくる義母「義母は2年前に離婚して、今は彼氏がいます。恋愛は好きにすればいいと思うけど、義母は彼氏を連れてアポなし訪問をしてくるんですよね。リビングで3人になるのは気まずくて、私は寝室にこも