【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HIPHOP/R&BガールズグループであるXGが、自身2度目のワールドツアーのタイトルを『XG WORLD TOUR: THE CORE』に決定したことを発表した。 日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米を巡るワールドツアー 世界35都市47公演で開催された初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “T