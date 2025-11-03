【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで、11月９日19時から『バナナマンのせっかくグルメ！！』が2時間SPとして放送され、今回は、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Man・目黒蓮が登場。 ■回数を重ね番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる目黒蓮に注目！ 番組出演4回目となる目黒蓮が、茨城県ひたちなか市で一人きりでのグルメ探しに挑戦。スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）