LANAが次なるツアー＜LANA LIVE TOUR 2026＞の開催と、各地域の会場を発表した。LANAは本日11月3日（月・祝）にHIP HOPシーン史上最年少で実施したアリーナツアー＜LANA ARENA TOUR 2025 “LIKE A FLOWER”＞大阪城ホール公演にて、次なるツアーの開催を告知。4月末から始まる同ツアーは、東京（Zepp DiverCity）を皮切りに、全国6ヶ所のZepp及びZepp級キャパシティの会場で全公演二日間ずつ開催され、ファイナルとなる8月4日（火