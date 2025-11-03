SUPER★DRAGONがMajor 4th Singleより表題曲「Concealer」の先行配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。「Concealer」は11月3日深夜より放送スタートのテレビドラマ『悪いのはあなたです』（読売テレビ ドラマDiVE枠 毎週月曜25時29分）のエンディング主題歌で、ドラマの世界観にマッチしたミステリアスな楽曲に仕上がっている。公開されたMVは映像作家の木村太一が監督を務め、モノクロを基調としたダーク