椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（66）が3日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、高市早苗首相（64）とマーガレット・サッチャー元英首相との共通点について語った。21日の首相指名選挙で第104代首相に指名された高市氏は、日本憲政史上初の女性首相として歴史の1ページを記した。その高市氏が目標の政治家として挙げているのが、79年に先進国で初めての女性首相になっ