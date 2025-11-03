UNFAIR RULEが配信EP『ひびのかけら』を明後日11月5日にリリースする。同日21:00には、リード楽曲「誰かの彼女になっても」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることも決定した。「誰かの彼女になっても」は、10/8に行われたスタジオライブ生配信でもサプライズで初披露された、EPの1曲目を飾るリードソング。山本珠羽がこれまで実体験で描いてきた曲の中でも、“最初から私にしておけばよかったのに”という歌詞が表