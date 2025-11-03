山形市の住宅密集地で３日夜、建物火災が発生したとの通報があり、消防車両が出動し、消火作業が行われている。火災が発生したのは、山形市宮町の住宅密集地。消防によると３日午後８時20分ごろ、「建物火災が発生した」との通報があり、消防車両が現場に急行した。建物が炎上し、消火作業が続けられている。