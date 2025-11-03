¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥é¥¤¥Èµé·è¾¡5²óÀï½ÐÈªÎÏÂÀÏº¡Ê¥Þ¥Ê¥Ù¡Ë¡ÔTKO4²ó3Ê¬0ÉÃ¡Õ¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥¦¥§¥¤¡ÊÅÏ²ÅÉß¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î3ÆüÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥Èµé¤Ï½ÐÈªÎÏÂÀÏº¡Ê18¡á¥Þ¥Ê¥Ù¡Ë¤¬¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê35¡áÅÏ²ÅÉß¡Ë¤Ë4²óTKO¾¡¤Á¤·½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µ»Ç½¾Þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¦²ÃÆ£½ÚÌé¡Ê20¡á»°Ã«ÂçÏÂ¡Ë¡¢