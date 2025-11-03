【リーグドゥ】スタッド・ランス1−2ダンケルク（日本時間11月1日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】「痛恨失点」の一部始終スタッド・ランスのDF関根大輝が、シュート時に寄せきれず失点を防ぐことができなかった。日本代表DFの対応にファンから厳しい指摘が飛んだ。日本時間11月1日のリーグドゥ第13節で、スタッド・ランスはホームでダンケルクと対戦。日本代表のFW中村敬斗が左ウイングで、関根が右サイドバック