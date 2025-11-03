All About ニュース編集部は9月29日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「アスリート／スポーツ選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「リーダーシップがあると思うアスリート／スポーツ選手」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：石川祐希（バレーボール）／39票2位は、バレーボールの石川祐希選手です。現在の石川選手は、イタリア1部リーグのペルージャに所属