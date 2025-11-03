広い県土を持つ福島県には、響きにスケールや奥行きを感じさせる市名がいくつもあります。 All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「福島県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果】2位：伊達市／37票2位にランクインしたのは、東京から電車で約2時間、ほど