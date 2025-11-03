巨人が３日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場室内で行っている秋季キャンプで、「拡大ベース」を試験導入した。米大リーグでは２３年から使用。プロ野球では来季の公式戦から導入を目指しており、巨人は導入された場合に備えて試験的に設置した。現在プロ野球で使用されている１５インチ（約３８・１センチ）四方からメジャー仕様の１８インチ（約４５・７センチ）四方に拡大されることで、塁間の距離も狭まる。吉川内