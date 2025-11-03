星野源 星野源のニューアルバム『Gen』に収録されている楽曲「Memories (feat. UMI, Camilo)」のミュージックビデオが、11月３日YouTubeで公開された。【動画】公開された星野源「Memories (feat. UMI, Camilo)」ミュージックビデオ星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMIと、コロンビア出身のシンガーソングライター・Camiloをフィーチャーした1曲。3人による日