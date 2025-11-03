■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（3日／GLION ARENA KOBE）メインイベントで萩原京平に2ラウンドTKO勝利し、大会を見事に締めくくった秋元強真が、試合後インタビューで両者大流血となった激闘を振り返り、今後に対戦したいファイターについて語った。【インタビュー動画】激闘に勝利の秋元強真「萩原選手の打撃は一番強かった」7月の『超RIZIN.4』のリング上で一触即発の事態になってから3ヶ月、ようやく決着の時を迎えた因