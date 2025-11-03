私はジュンナ（32）。息子のユウタ（小1）と一緒に友だちのソウくん（小1）も週3回スイミングスクールに送迎しています。最初はひとりでバスに乗るソウくんへの親切心で送迎を申し出ました。けれど送迎をする日々が当たり前になり、ソウくんのママ・エミさんは顔を出すこともなくなり、ソウくんも送迎のお礼を言わなくなったのです。そんなときソウくんが新しい習い事をはじめたと聞き、きっとバス代が浮いたので、そのお金ではじ