山形県河北町谷地で住宅火災があり、現在も延焼が続いています。 【写真を見る】山形県河北町谷地で住宅火災延焼続く 消防によりますときょう午後８時ごろ、山形県河北町谷地で火災が起きていると119番通報がありました。 燃えているのは住宅で、現在も延焼が続いています。 ※動画は視聴者提供