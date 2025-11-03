山形県内で現在、２件の建物火災が起きています。（サムネは山形市の火災） 【画像】火災現場 ■山形市の火災 消防によりますと、きょう午後８時20分ごろ、山形市宮町三丁目で火災が起きていると近所の人から119番通報がありました。すでに消防が現場に到着し、消火活動を始めています。 合わせて状況確認も進められています。それによると、燃えているのは住宅とみられ、今のところケガ人や逃げ遅れの情報は入っていないとい