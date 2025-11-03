【その他の画像・動画等を元記事で観る】田淵智也が12月3日にリリースする生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』の参加ミュージシャンが発表された。throwcurve、a flood of circle、パスピエ、ヒトリエ、多次元制御機構よだかはなんと本家バンドが今回のために再レコーディング。また、赤い公園の「KOIKI」には、同バンドと関わりのある小出祐介 (Base Ball Bear)が参加。DIALOGUE＋の「デネブとスピカ」では堀江晶太が歌