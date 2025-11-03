【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。同ドラマに出演している俳優の北村匠海が11月3日に誕生日を迎えることから、撮影現場にて北村へ特製バースデーケーキが贈られた。【写真】北村匠海「ちょっとだけエスパー」初回での出演シーン◆北村匠海、大泉洋に誕生日祝福され歓喜11月3日は、文太らに接近する謎の大学生・市松を演じる北村の28歳の