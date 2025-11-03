前の話を読む。ミチオから連絡が来て喜ぶサトコ。「すぐ行く」といい、怯えるミチオを尻目にマンションに押しかけ、部屋に入れろ、という。■なんで部屋に入れたの？■意味の分からない状況に■好きで結婚したわけではない！■無断で別れた責任を感じ…ミチオの話を聞いたユリはその状況でなぜサトコを部屋に入れたのかを聞きました。何より、蚊帳の外に置かれているミチオの婚約者がかわいそうです。するとミチオは「元カノのサト