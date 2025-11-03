※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ1年前から助産師と夫は交際していた。夫が熱を出した妻を放置し助産師と会っていた間、助けてくれたのは課長だった。課長と妻はテレビに残ったアカウント名から夫の行き先を知る。しかし妻はまだ問い詰めず証拠を集めることにした。衝撃の事実心強い味方ごまかせた!?夫を許さない…！妻の胸に渦巻くのは怒りでも悲しみ