中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月3日】中国外交部の報道官は3日、グルジアのコバヒゼ首相、セルビアのマツット首相、ナイジェリアのタジュディーン下院議長、スロベニアのロトリッチ国民評議会議長ら各国の指導者が、上海市で5〜10日に開かれる第8回中国国際輸入博覧会の開幕式や関連行事に出席すると発表した。