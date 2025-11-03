俳優・板垣李光人がドラマのオフショットを公開し、話題になっている。２０２５年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演している板垣。３日までにインスタグラムで「第６週は三之丞登場いたします」と報告すると、和装姿のオフショットを「＃もはや懐かしい＃暑い夏の撮影」というハッシュタグと共に公開した。「予告をみると、なにやら変わり果てた様子の三之丞が…雨清水家、どうなってしまう