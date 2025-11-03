■これまでのあらすじ結婚して彼の海外赴任についていくと母に告げた凜は猛反対を受ける。子どもの頃から海外生活を夢見ていたが、かつて母のために留学を諦めた過去もある凜は母の怒りに戸惑っていた。祝福してくれた叔母に相談するが、母の機嫌を気にする態度を「大人なら対等に話すべき」と諭される。さらに叔母は「あなたが気を遣うから、お母さんも大人になれないのよ」と指摘。母と不仲な叔母に仲裁は頼めそうにないと感じつ