ＮＹ原油時間外取引週明けの上げを消してマイナス圏に 東京時間20:29現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝60.66（-0.32-0.52%） 原油先物は週明けに上昇して取引を開始したが、足元では売りに押されて６０ドル台後半に軟化している。ＯＰＥＣプラスは２０２６年１－３月期の生産量を維持する計画を示したが、市場での供給過剰観測は払しょくされていないもよう。