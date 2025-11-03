◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）東日本実業団駅伝で、国学院大卒のルーキー、ロジスティードの平林清澄が７区で実業団駅伝デビューを果たし、チーム初優勝のゴールテープを切った。３区で四釜峻佑が先頭と４１秒差を逆転して首位に立つと、その座を譲らずタスキは平林のもとへ。「まさか実業団駅伝デビュー戦が５０秒差の先頭の中でのレー