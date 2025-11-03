毎週土曜深夜1時より放送中のドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ）で、クールで末っ子気質という難しい役どころの守崎尚哉を演じる桜木雅哉。意外な役との共通点(!?)や、忘れられない修学旅行の思い出話も飛び出したインタビューをお送りします！ ©️ABCテレビ ――まずは本作に出演が決まったときの印象からお聞かせください。 “修学旅行”とタイトルに