UNFAIR RULEが、配信EP『ひびのかけら』を11月5日にリリース。あわせて、リード楽曲「誰かの彼女になっても」のMVが同日21時にYouTubeでプレミア公開される。 （関連：UNFAIR RULE「ここまで連れてきてくれてありがとう」ツアーファイナルで約束した“誰も置いていかない”未来） 同楽曲は、10月8日のスタジオライブ生配信でもサプライズで初披露されたもの。“最初から私にしておけばよかったのに”と